JEDNA OSOBA TEŽE, A 12 LAKŠE POVREĐENO: Na Području PU SUbotica, protekle nedelje dogodilo se deset saobraćajnih nesreća
NA području POlicijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 30. marta do 5. aprila, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća.
U osam udesa jedna osoba je teže povređena, a 12 je zadobilo lakše povrede. U dve saobraćajne nesreće pričinjena je samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 67 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 904 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključen 41 vozač od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija.
Preporučujemo
Komentari (0)