Nesreće

JEDNA OSOBA TEŽE, A 12 LAKŠE POVREĐENO: Na Području PU SUbotica, protekle nedelje dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

06. 04. 2026. u 12:13

NA području POlicijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 30. marta do 5. aprila, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća.

ЈЕДНА ОСОБА ТЕЖЕ, А 12 ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: На Подручју ПУ СУботица, протекле недеље догодило се десет саобраћајних несрећа

G.Šljivić

U osam udesa jedna osoba je teže povređena, a 12 je zadobilo lakše povrede. U dve saobraćajne nesreće pričinjena je samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 67 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 904 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključen 41 vozač od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INTER BEŽI, A ONI SE BORE: Napoli i Milan jure zaostatak za vodećim "neroazurima"