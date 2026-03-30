NOVA ODLUKA POSLE ŽALBE TUŽILAŠTVA: Osumnjičenenom za ubistvo pešaka kod Grdelice ipak određen pritvor

Vozaču kamiona N.K.(33) iz Struge, državljaninu Severne Makedonije, osumnjičenom da je ubio pešaka G.R.(57) iz Grdelice, krivično vanpretresno veće Osnovnog suda u Leskovcu odredilo je pritvor od 30 dana. On se tereti da je, na auto-putu kod Grdelice, udario nesrećnog čoveka koji je zbog zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Krivično vanpretresno veće leskovačkog Osnovnog suda ovu odluku donelo je odlučujući o žalbi Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu izjavljenoj protiv rešenja sudije za prethodni postupak pomenutog suda kojim je osumnjičenom zabranjeno komuniciranje sa najbližim srodnicima pokojnog muškarca i jednim svedokom iz Vladičinog Hana, napuštanje stana u Vranju, u kome boravi, uz obavezu da se svakodnevno javlja nadležnoj Policijskoj upravi.

Krivično veće Osnovnog suda u Leskovcu je, kako je saopšteno, donelo odluku o pritvoru zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva osumnjičenog i osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni, boravkom na slobodi, ometati postupak uticanjem na svedoke.

Državljanin Severne Makedonije našao se u pritvoru zbog postojanja osnovane sumnje da je 25. marta, deset minuta posle ponoći, upravljao kamionom sa prikolicom, kojim se kretao auto-putem kada je, kod Grdelice, prednjim delom teretnog vozila udario u pešaka i tako mu naneo višestruke povrede usled kojih je preminuo na licu mesta.

Osumnjičeni je, kako je saopšteno, nastavio da se kreće ka Leskovcu, i nije pružio pomoć povređenom muškarcu, a policijski službenici su ga zaustavili u Sremskoj Mitrovici, kada je i uhapšen. On se tereti da je učinio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.