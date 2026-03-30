Nesreće

ZADRŽANO SEDAM VOZAČA ZBOG ALKOHOLISANOSTI: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 923 prekršajna naloga

Ljiljana Preradović

30. 03. 2026. u 12:32

BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU NA području Policijske uprave Subotica, protekle nedelje, odnosno od 23. do 29. marta, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće jedna osoba je teže i dve su lakše povređene, dok je u dve saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

ЗАДРЖАНО СЕДАМ ВОЗАЧА ЗБОГ АЛКОХОЛИСАНОСТИ: Полиција у Суботици протекле недеље издала 923 прекршајна налога

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 81 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 923 prekršajna naloga i iz saobraćaja su isključena 33 vozača od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

