ZADRŽANO SEDAM VOZAČA ZBOG ALKOHOLISANOSTI: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 923 prekršajna naloga

BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU NA području Policijske uprave Subotica, protekle nedelje, odnosno od 23. do 29. marta, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće jedna osoba je teže i dve su lakše povređene, dok je u dve saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 81 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 923 prekršajna naloga i iz saobraćaja su isključena 33 vozača od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija.