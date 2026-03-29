PRVE FOTOGRAFIJE BRANKA BABIĆA NAKON TEŠKOG UDESA: Leži u bolničkom krevetu, oko vrata kragna (FOTO)

BIZNISMEN Branko Babić je juče imao tešku saobraćajnu nezgodu nakon čega je završio u bolnici.

Sada je osvanula njegova fotografija iz bolničkog kreveta na kojoj se vidi da oko vrata nosi kragnu.

Do saobraćajke je došlo na auto-putu. Prema prvim informacijama, udes su orouzrokovale vremenske nepogode.

- Branko Babić doživeo je težak udes na auto-putu! Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo usled loših vremenskih uslova koji su značajno otežali vožnju. Vozači se upozoravaju na dodatni oprez na putevima zbog nepovoljnih vremenskih prilika - pisalo je uz video snimak sa lica mesta.

Kako se može videti na snimku, prednji deo "mercedesa" u kom se vozio Babić je potpuno smrskan, a na suvozačevom sedištu su ostali tragovi krvi.

