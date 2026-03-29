PRVE FOTOGRAFIJE BRANKA BABIĆA NAKON TEŠKOG UDESA: Leži u bolničkom krevetu, oko vrata kragna (FOTO)
BIZNISMEN Branko Babić je juče imao tešku saobraćajnu nezgodu nakon čega je završio u bolnici.
Sada je osvanula njegova fotografija iz bolničkog kreveta na kojoj se vidi da oko vrata nosi kragnu.
Do saobraćajke je došlo na auto-putu. Prema prvim informacijama, udes su orouzrokovale vremenske nepogode.
- Branko Babić doživeo je težak udes na auto-putu! Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo usled loših vremenskih uslova koji su značajno otežali vožnju. Vozači se upozoravaju na dodatni oprez na putevima zbog nepovoljnih vremenskih prilika - pisalo je uz video snimak sa lica mesta.
Kako se može videti na snimku, prednji deo "mercedesa" u kom se vozio Babić je potpuno smrskan, a na suvozačevom sedištu su ostali tragovi krvi.
(Alo)
Preporučujemo
GDE JE BIO BRANKO BABIĆ PRED JEZIVU SAOBRAĆAJKU: Isplivali privatni snimci biznismena (FOTO)
29. 03. 2026. u 08:39 >> 08:43
BLOKADERSKO ZLO: Jezivi komentari posle nesreće Branka Babića šokirali javnost
28. 03. 2026. u 22:00
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)