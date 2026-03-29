KRV BILA SVUDA PO SEDIŠTIMA, AUTO POTPUNO UNIŠTENO: Svi detalji stravičnog udesa Branka Babića na Begaljičkom brdu (VIDEO)

В.Н.

29. 03. 2026. u 08:44

Poznati srpski biznismen Branko Babić, u javnosti prepoznatljiv i kao "kralj obrva", doživeo je tešku saobraćajku na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova koji su otežali vožnju. Stravičan udes dogodio se juče na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

Foto: Jutjub printskrin

Snimci sa lica mesta lede krv u žilama - automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mestu suvozača i zadobio je teške telesne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svesnom stanju.

Koliko je sudar bio dramatičan najbolje svedoči zastrašujuć prizor iz vozila, s obzirom na to da je krv bila vidljiva svuda po sedištima i enterijeru.

Policijske ekipe su ubrzo stigle i obavile detaljan uviđaj, pa su policijska vozila viđena tokom večeri na putu, dok je Branko hitno hospitalizovan zbog težih povreda.

Samo nekoliko sati pre nego što će doživeti ovaj užasan udes, Branko je bio izuzetno aktivan. On se oglasio na mreži TikTok gde je podelio snimak nakon bokserskog turnira u Smederevskoj Palanci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babić se tamo našao kako bi sa svojim saradnicima uručio pomoć višečlanim porodicama, ponosno poručivši da je za tu svrhu prikupljeno skoro šest miliona dinara.

Roleroster emocija: Smrt oca i rođenje blizanaca

Privatni život poznatog milionera u poslednje vreme liči na pravi filmski scenario prepun drastičnih uspona i padova. Pre nedelju dana, gostujući u emisiji "Hit tvit", Babić je javnosti otkrio tragičnu vest da mu je preminuo otac. Ipak, samo par dana kasnije usledile su najlepše moguće vesti, jer je njegova supruga Milica, kojom se u tajnosti oženio u Hramu Svetog Save pred pedesetak zvanica, na svet donela blizance. Mališani, koji su dobili imena Srna i Milan, rođeni su carskim rezom, a Babić je tada izjavio da zbog smrti oca neće organizovati nikakvo veliko slavlje.

Imperiju izgradio od nule

Inače, Branko Babić je poslovnu imperiju izgradio doslovno od nule. Kako je jednom prilikom sam ispričao, u posao iscrtavanja obrva uložio je samo 200 evra, da bi ubrzo od toga napravio unosan biznis koji mu danas mesečno donosi i do neverovatnih 100.000 evra.

(Blic)

