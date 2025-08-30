Nesreće

STVARA SE KILOMETARSKA KOLONA: Stravična saobraćajna nesreća na granici sa Crnom Gorom

D.K.

30. 08. 2025. u 18:03

KAKO javljaju mediji, teška saobraćajna nezgoda desila se u blizini Bijelog Polja, sumnja se da ima mrtvih.

СТВАРА СЕ КИЛОМЕТАРСКА КОЛОНА: Стравична саобраћајна несрећа на граници са Црном Гором

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema prvim, još zvanično nepotvrđenim informacijama, najmanje jedna osoba je stradala.

Kod Bijelog Polja, u pravcu Srbije, stvorila se kilometarska kolona. Sve stoji.

(Telegraf.rs)

