TRI OSOBE TEŠKO, A 13 LAKŠE POVREĐENO: Na putevima u Južnobačkom okrugu za dan se dogodilo 12 saobraćajnih nesreća
NA putevima u Južnobačkom okrugu, u utorak, 24. novembra, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile teške, a 13 lake povrede. U istom periodu, na području Grada Noivog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe teže, a pet lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 24. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 399 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno deset vozača i devet vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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