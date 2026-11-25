NA putevima u Južnobačkom okrugu, u utorak, 24. novembra, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile teške, a 13 lake povrede. U istom periodu, na području Grada Noivog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe teže, a pet lakše povređene.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, 24. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 399 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno deset vozača i devet vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.