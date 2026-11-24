OSNOVNO javno tužilaštvo u Smederevu obaveštava javnost da postupa na osnovu prijave, podnete dana 23.11.2026. godine od strane građanina protiv odgovornih lica Grada Smedereva, Gradske uprave Smederevo i JKP „Zelenilo i groblja“, zbog krivičnog dela povreda prava na informisanje o stanju životne sredine.

Foto: N. Živanović

U krivičnoj prijavi se pored ostalog navodi da prijavljena lica, uprkos zvanično utvrđenoj neposrednoj opasnosti po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, kontinuirano uskraćuju ključne informacije o stanju životne sredine i pojavama neophodnim za procenu opasnosti i preduzimanje mera zaštite zdravlja.

Odmah narednog dana po podnošenju prijave i formiranja predmeta u svojstvu građanina je izjavu u tižilaštvu dao V.N, zamenik gradonačelnika Grada Smedereva, koji je izjavio da je povodom aktuelne situacije, odnosno nastalog problema sa odnošenjem smeća održano nekoliko sastanaka sa načelnicima odeljenja za imovinske odnose, inspekcijske poslove i v.d. direktora Zelenila i groblja, da su davali saopštenja i da će za danas biti zakazana konferencija za medije, te da će javnost svakako biti upoznata sa dosadašnjim aktivnostima,saopštava OJT.

Ovo tužilaštvo nastavlja da prikuplja potrebna obaveštenja u cilju provere navoda podnete prijave i utvrđianja svih relevantnih činjenica, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.