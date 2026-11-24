UHAPŠEN DRŽAVLJANIN SEVERNE MAKEDONIJE: "Pao" u Vladičinom Hanu zbog šverca elektronskih cigareta
Policija u Vladičinom Hanu uhapsila je državljanina Republike Severne Makedonije A. I. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, saopšteno je iz Policijske uprave.
Prema navodima policije, prilikom kontrole koja je obavljena u blizini jedne benzinske pumpe u Vladičinom Hanu, u automobilu marke „sitroen“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je 420 elektronskih cigareta bez prateće dokumentacije.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, A. I. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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