Policija u Vladičinom Hanu uhapsila je državljanina Republike Severne Makedonije A. I. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, saopšteno je iz Policijske uprave.

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Prema navodima policije, prilikom kontrole koja je obavljena u blizini jedne benzinske pumpe u Vladičinom Hanu, u automobilu marke „sitroen“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je 420 elektronskih cigareta bez prateće dokumentacije.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, A. I. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.