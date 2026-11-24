U VIŠEM javnom tužilaštvu u Smederevu saslušan I.Lj. iz Gračanice (29), koji je neprijavljeno boravio u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Silovanje i krivično delo Teška krađa, saopštava Više tužilaštvo u Smederevu.

Foto: N. Živanović

Kako se sumnja, on je dana 22.11.2026. godine u Smederevu presreo i potom nasilno uveo oštećenu u napuštenu kuću, gde je izvršio navedena krivična dela.

Prilikom saslušanja osumnjičeni se koristio svojim zakonskim pravom da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da će ometati tok postupka uticanjem na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopštava VJT.