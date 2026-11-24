SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA SILOVANJE U SMEDEREVU: Branio se ćutanjem, tužilac traži pritvor
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Smederevu saslušan I.Lj. iz Gračanice (29), koji je neprijavljeno boravio u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Silovanje i krivično delo Teška krađa, saopštava Više tužilaštvo u Smederevu.
Kako se sumnja, on je dana 22.11.2026. godine u Smederevu presreo i potom nasilno uveo oštećenu u napuštenu kuću, gde je izvršio navedena krivična dela.
Prilikom saslušanja osumnjičeni se koristio svojim zakonskim pravom da ne iznosi odbranu.
Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da će ometati tok postupka uticanjem na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopštava VJT.
Preporučujemo
KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA U KIKINDI: Opasan otpad držan bez nadzora
24. 11. 2026. u 20:52
Po nalogu VJT u Beogradu uhapšen Pavle Bihali: Evo zašta je osumnjičen
24. 11. 2026. u 18:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)