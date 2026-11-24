ODBIJENI PREDLOZI ZA PRITVOR: Saslušani osumnjičeni za zloupotrebu u Bačkoj Palanci i Baču
REŠENjIMA sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenima zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja D.J. i N.K. i prema osumnjičenoj R.L. zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju odbijeni predlozi za određivanje pritvora.
-Osumnjičeni D.J. i R.L. pušteni su da se brane sa slobode, a prema osumnjičenom N.K. određena je mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima u trajanju od tri meseca. Protiv ovih rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda – naveli su u Višem sudu u Novom Sadu.
Protiv ovog rešenja, kako navode, dozvoljena je žalna krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda.
Podsećamo, kako je ranije saopšteno iz MUŠ-a, nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. J. (1984) i N. K. (1986), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i R. L. (1969), osumnjičenu za isto krivično delo u pomaganju.
- Sumnja se da su D. J. i R. L., odgovorna lica fonda PIO Filijale Bačka Palanka, od jula do oktobra 2026. godine, omogućili jednoj zaposlenoj bruto zaradu u ukupnom iznosu od oko 309.940 dinara, tako što su overavali mesečne evidencije o njenoj prisutnosti na radu, iako su znali da to nije istina, čime su joj, kako se sumnja, omogućili da pribavi protivpravnu imovinsku korist, oštetivši fond PIO za isti iznos – navodi se u saopštenju MUP-a.
Takođe, sumnja se da je N. K., zaposlen u Opštini Bač, od jula do oktobra ove godine, istoj zaposlenoj omogućio bruto zaradu u ukupnom iznosu od oko 342.368 dinara, na taj način što je overavao mesečne evidencije o njenoj prisutnosti na radu, iako je znao da to nije istina i da neće dolaziti na posao, već će biti angažovana kod drugog poslodavca i na drugim poslovima - političke stranke SNS u njihovim stranačkim prostorijama u Baču, čime joj je, kako se sumnja, omogućio da pribavi protivpravnu imovinsku korist, oštetivši Opštinu Bač za isti iznos.
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