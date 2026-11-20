PROVALILI U MENJAČNICU I OBIO VOZILO: Uhapšena tri Subotičanina, među njima i tinejdžer
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici rasvetlili su dve teške krađe i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, podneće krivične prijave protiv trojice osumnjičenih.
Sumnja se da su dvadesetjednogodišnjak i četrnaestogodišnjak, pre dva dana, provalili u menjačnicu u okolini Subotice i ukrali veću sumu novca. Policija je kod njih pronašla ukradeni novac i vratiće ga vlasniku.
Takođe, pre dva dana, tridesetdevetogodišnji muškarac je, kako se sumnja, obio vozilo u centru Subotice i iz njega ukrao veću količinu deterdženata. Policija ga je pronašla neposredno nakon toga, a kod njega je nađen ukradeni deterdžent i alat koji je, kako se sumnja, koristio prilikom obijanja vozila.
Protiv osumnjičenih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.
Preporučujemo
IZNUDIO NOVAC NA IME NEPOSTOJEĆEG DUGA: Uhapšen muškarac (33) iz Zrenjanina
20. 11. 2026. u 15:13
AKCIJA NOVOBEOGRADSKE POLICIJE: Zaplenjeni kokain i marihuana
20. 11. 2026. u 14:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)