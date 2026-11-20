PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici rasvetlili su dve teške krađe i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, podneće krivične prijave protiv trojice osumnjičenih.

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Sumnja se da su dvadesetjednogodišnjak i četrnaestogodišnjak, pre dva dana, provalili u menjačnicu u okolini Subotice i ukrali veću sumu novca. Policija je kod njih pronašla ukradeni novac i vratiće ga vlasniku.

Takođe, pre dva dana, tridesetdevetogodišnji muškarac je, kako se sumnja, obio vozilo u centru Subotice i iz njega ukrao veću količinu deterdženata. Policija ga je pronašla neposredno nakon toga, a kod njega je nađen ukradeni deterdžent i alat koji je, kako se sumnja, koristio prilikom obijanja vozila.

Protiv osumnjičenih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.