VLASNIK RESTORANA DAO ISKAZ: Više tužilaštvo nastavilo istragu protiv Marka Krička, suspendovanog načelnika UKP
U ISTRAZI protiv suspendovanog načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, osumnjičenog za zlostavljanje i mučenje vlasnika restorana "27" na Senjaku, danas je u Višem tužilaštvu u Beogradu ispitan Nenad L., vlasnik ovog ugostiteljskog objekta.
Kako saznajemo, njegovom davanju iskaza i ispitivanju prisustvovao je i Kričak sa advokatom.
Nenad L. je, nakon otkrivanja ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku, bio priveden u policiju zbog sumnji da je pomagao u uklanjanju tragova zločina i tela žrtve. Prema naredbi o istrazi, Kričak se sumnjiči da ga je te noći, 16. maja ove godine, između dva i tri časa posle ponoći, u prostorijama UKP sa nekoliko zasada neidentifikovanih policajaca udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave i stavljao mu kapuljaču na glavu, gušeći ga. Zatim su Nenadu L., kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, pa je vlasnik restorana zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma na donjem delu desne noge i stopala.
Doveden na lični zahtev
KRIČAK je na sopstveni zahtev doveden iz pritvora u Više tužilaštvo, kako bi prisustvovao saslušanju svedoka - kaže izvor blizak istrazi i dodaje da je on imao pravo da i sam postavlja pitanja svedocima. Inače, kako saznajemo, u beogradskoj Palati pravde, danas je bilo pojačano obezbeđenje, a u zgradi su bili prisutni i pripadnici Žandarmerije!
Da daju iskaz kao svedoci u ovom slučaju, u Tužilaštvo su juče pozvani i Nevenko Marić, koji je u to vreme bio zamenik Krička i Marko Zafirović, načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala.
Ovaj predmet je formiran kada su advokati Nenada L. letos podneli krivičnu prijavu protiv Krička i N. N. policijskih službenika.
Kričak je uhapšen 1. novembra i od tada se nalazi u pritvoru, koji mu je određen da ne bi uticao na svedoke. Više tužilaštvo se zbog toga žalilo i tražilo da mu se pritvor odredi po još jednoj tački - da ne bi ponovio krivično delo.
Kričak se sumnjiči i da je prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja prilikom postupanja u razotkrivanju teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje naneo štetu i povredio prava osumnjičenom za neprijavljivanje tog ubistava Veselinu Miliću, načelniku beogradske policije.
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