SUGRAĐANINU UZEO DVA MOBILNA, VOZILO I NOVAC: U Bečeju uhapšen osumnjičeni za prevaru
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Bečeju, uhapsili su D. S. (31) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo prevara.
Kako se sumnja on je, uz obrazloženje da je u teškoj materijalnoj situaciji i da mu je izgorela kuća, u više navrata doveo i održavao u zabludi dvadesetosmogodišnjeg sugrađanina i uzeo od njega dva mobilna telefona, vozilo i određenu količinu novca.
Efikasnim operativnim radom policija je pronašla osumnjičenog, kao i vozilo i telefone koji će biti vraćeni vlasniku.
D. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
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