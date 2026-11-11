SUGRAĐANINU UZEO DVA MOBILNA, VOZILO I NOVAC: U Bečeju uhapšen osumnjičeni za prevaru

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Bečeju, uhapsili su D. S. (31) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo prevara.

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Kako se sumnja on je, uz obrazloženje da je u teškoj materijalnoj situaciji i da mu je izgorela kuća, u više navrata doveo i održavao u zabludi dvadesetosmogodišnjeg sugrađanina i uzeo od njega dva mobilna telefona, vozilo i određenu količinu novca.

Efikasnim operativnim radom policija je pronašla osumnjičenog, kao i vozilo i telefone koji će biti vraćeni vlasniku.

D. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.