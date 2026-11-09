DA NE PONOVE KRIVIČNO DELO I NE UTIČU NA SVEDOKE Određen pritvor M.G i U.T. osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja
REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenj za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu osumnjičenima M.G i U.T. koji se terete za zloupotrebu službenog položaja određen je pritvor do 30 dana.
Ova mera, kako navde u novosadskom Višem sudu,određena im je zbog postjanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo.
Osumnjičenoj T.J. kojoj se na teret stavlja pranje novca, određena je mera zabrane prilaksa, sastajanja i komuniciranja sa svedocia u trajanju od tri meeca.
- Protiv ovih rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda - kazala je Sanja Ćetojević, ortparol Višeg suda u Novom Sadu.
O toku daljeg postupka protiv osumnjičenih M.G. i U.T. zbog krivičnog dela zloupotreba službenog i osumnjičenih Đ.V., Đ.D. i D.M. za pomaganje u izvršenju navedenog krivičnog dela, i osumnjičene T.J. zbog krivičnog dela pranje novca , iz Višeg javnog tužilaštva su saopštili da je u toku do sada preduzetih radnji i mera, uhapšeno šest osumnjičenih.
- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na sedam osoba , u okviru koje su saslušana troje osumnjičenih, M.G., U.T. i T.J., na okolnost izvršenja krivičnog dela - naveli su u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. - Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu predložilo prema osumnjičenom M.G. i U.T. određivanje pritvora zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i opasnosti da će ponoviti krivično delo, dok je prema osumnjičenoj T.J. predložilo određivanje mere zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocima.
Preostala trojica osumnjičenih, Đ.V., Đ.D. i D.M. biće saslušana u roku od 48 časova od zadržavanja. Jedan osumnjičeni se nalazi u bekstvu i za njim se intenzivno traga.
- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će u skladu sa zakonom sprovesti postupak, u okviru kojeg će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
Preporučujemo
UŽAS NA ZLATIBORU: Pronađeno telo devojke, sumnja se da je ubijena i bačena sa terase?
09. 11. 2026. u 13:38
UBICA IZAŠAO IZ ZGRADE: Gledan snimak na suđenju za ubistvo Branislava Penčića
09. 11. 2026. u 13:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)