DA NE PONOVE KRIVIČNO DELO I NE UTIČU NA SVEDOKE Određen pritvor M.G i U.T. osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja

REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenj za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu osumnjičenima M.G i U.T. koji se terete za zloupotrebu službenog položaja određen je pritvor do 30 dana.

FOTO: Lj.P.

Ova mera, kako navde u novosadskom Višem sudu,određena im je zbog postjanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo.

Osumnjičenoj T.J. kojoj se na teret stavlja pranje novca, određena je mera zabrane prilaksa, sastajanja i komuniciranja sa svedocia u trajanju od tri meeca.

- Protiv ovih rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda - kazala je Sanja Ćetojević, ortparol Višeg suda u Novom Sadu.

O toku daljeg postupka protiv osumnjičenih M.G. i U.T. zbog krivičnog dela zloupotreba službenog i osumnjičenih Đ.V., Đ.D. i D.M. za pomaganje u izvršenju navedenog krivičnog dela, i osumnjičene T.J. zbog krivičnog dela pranje novca , iz Višeg javnog tužilaštva su saopštili da je u toku do sada preduzetih radnji i mera, uhapšeno šest osumnjičenih.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na sedam osoba , u okviru koje su saslušana troje osumnjičenih, M.G., U.T. i T.J., na okolnost izvršenja krivičnog dela - naveli su u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. - Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu predložilo prema osumnjičenom M.G. i U.T. određivanje pritvora zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i opasnosti da će ponoviti krivično delo, dok je prema osumnjičenoj T.J. predložilo određivanje mere zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocima.

Preostala trojica osumnjičenih, Đ.V., Đ.D. i D.M. biće saslušana u roku od 48 časova od zadržavanja. Jedan osumnjičeni se nalazi u bekstvu i za njim se intenzivno traga.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će u skladu sa zakonom sprovesti postupak, u okviru kojeg će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.