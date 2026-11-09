Hapšenja i istraga

FIRMA OŠTEĆENA ZA 98 MILIONA DINARA: U Novom Sadu uhapšeni osumnjičeni za zloupotrebu položaja

Ljiljana Preradović

09. 11. 2026. u 08:55

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VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 9.11.2026.godine, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad i Sektorom poreske policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije uhapšeno dvoje osumnjičenih. Osumnjičeni D.Lj. i P.B. se terete da su izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz čl. 227 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 33 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

ФИРМА ОШТЕЋЕНА ЗА 98 МИЛИОНА ДИНАРА: У Новом Саду ухапшени осумњичени за злоупотребу положаја

FOTO.Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva,  utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.Lj, kao predsednik odbora direktora „Holding Centroslavija“, ad Novi Sad, a P.B. kao član odbora direktora, tokom decembra 2022. godine prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, pribavili privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo Novi Sad, čiji je 100% vlasnik, direktor i odgovorno lice, takođe osumnjičeni D.Lj. protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 98.000.000 dinara.

Naime, osumnjičeni su, kako se dalje navodi u saopštenju VJT u Novom Sadu,  doneli odluku da, protivno odredbama Zakona o privrednim društvima, „Holding Centroslavija“ izvrši pozajmicu navedenog od 98.000.000,00 dinara povezanom privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo.

- Taj novčani iznos je potom iskorišćen da „Tehnogradnja“ doo otkupi 35% akcija „Holding Centroslavija“ od privrednog društva „Bobar - Beška“ doo, čiji je faktički odgovorno lice osumnjičeni P.B. - navodi se u saopštenju novosadskog VJT.-  Na opisani način, kroz ove nezakonite transakcije, „Tehnogradnja“ doo je postala većinski vlasnik „Holding Centroslavija“ sa 70% akcija.

Na osnovu odobrenja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenima D.Lj. i P.B. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

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