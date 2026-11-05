SUMNJIČE SE ZA ZLOUPOTREBU: Uz pokrajinskog sekretara uhapšena i predsednica komisije Sekretarijata

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da su danas, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeni P.V, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova i D. M, predsednica Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za pregled prijava za dodelu sredstava.

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Oni su uhapšeni zbog produženog krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni P.V. kao službeno lice – pokrajinski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova, a osumnjičena D.M, kao službeno lice – predsednik Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu, zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist od 130.900.000,00 dinara.

- Fizička lica kojima je dodeljeno ukupno 130.900.000 dinara, nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom za dodelu bespovratnih sredstava, i to: rođenje trećeg i/ili četvrtog deteta - navo se u saopštenju VJT .

Istovremeno su osumnjičeni P.V. i D.M. pričinili štetu budžetu Autonomne Pokrajne Vojvodine od 130.900.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima P.V. i D.M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.



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