UHAPŠEN ZRENJANINAC ZBOG NAPADA NA IMAMA: Udario muškarca, pa mu skinuo zastavicu s retrovizora

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tižioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu uhapsili si D.S.(20) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, nasilničko ponašanje.

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Sumnja se da je on, 29. oktobra, ove godine, u večernjim časovima, ispred jedne prodavnice u Zrenjaninu udario imama Islamske zajednice i sa retrovizora automobila skinuo mu zastavicu sandžačkih Bošnjaka.

Sa D.S. je u društvu bio mladić (19), koji je u imama uperio baterijsku lampu.

Imamu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane lake telesne povrede.

D.S. je uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, dok će protiv devetnaestogodišnjaka biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

(Kurir)

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