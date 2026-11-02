TEŠKO POVREDIO ŽENU, NIJE JOJ PRUŽIO POMOĆ: Uhapšen osumnjičeni za tešku saobraćajnu nesreću u Kuli

PO nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu, somborska policija je uhapsila D.K. (29) iz Kule zbog postojanja osnova sumnje da počinio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanja pomoći osobi povređenoj u saobraćajnoj nesreći.

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On se sumnjiči da je u ulici Maršala Tita u Kuli, upravljajući „pežoom“ udario četrdesettrogodišnju ženu koja je zadobila teške telesne povrede.

D. K. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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