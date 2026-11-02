Hapšenja i istraga

U VIKENDICI 1,6 KILOGRAMA MARIHUANE: Krivična prijava dvojici Apatinaca osumnjičenim za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

02. 11. 2026. u 10:06

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POLICIJA u Somboru podneće Višem javnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv B.D. (41) i M.B. (49) iz Apatina, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

У ВИКЕНДИЦИ 1,6 КИЛОГРАМА МАРИХУАНЕ: Кривична пријава двојици Апатинаца осумњиченим за трговину дрогом

FOTO: PUSO

Pretresom vikendice koju su koristili, policija je pronašla i oduzela oko 1,6 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a koju su B. D. i M. B., kako se sumnja, tu sušili i spremali za prodaju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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