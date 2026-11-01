ZBOG SLUČAJA "SENJAK": Načelnik SBPOK pozvan na informativni razgovor
NAČELNIK Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović pozvan je danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na informativni razgovor u vezi sa hapšenjem načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boška Sekulovića.
Zafirović se, prema saznanjima Tanjuga, odazvao pozivu za davanje izjave.
Nakon hapšenja Krička i Sekulovića po nalogu VJT u Beogradu policija dalje istražuje sve okolnosti slučaja opstrukcije istrage u slučaju "Senjak" i ko je sve od policajaca učestvovao u zlostavljanju i mučenju vlasnika restorana u prostorijama UKP kada je saslušavan povodom ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine.
Tanjug
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