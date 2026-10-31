Hapšenja i istraga

ZABRANJEN MU ULAZAK U GIMNAZIJU I KOMUNICIRANJE SA SVEDOCIMA: Sud obio predlog za pritvor Radivoju Stojkoviću

Ljiljana Preradović

31. 10. 2026. u 11:05

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OSNOVNI sud u Novom Sadu odbio je predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, da se Radivoju P. Stojkoviću (62) odredi pritvor. Direktoru novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", izrečene su mere, odnosno zabranjeno mu je da ulazi u prostorije ove novosadske obrazovne ustanove, kao i prilaženje i komunikaciju sa petoro svedoka.

ЗАБРАЊЕН МУ УЛАЗАК У ГИМНАЗИЈУ И КОМУНИЦИРАЊЕ СА СВЕДОЦИМА: Суд обио предлог за притвор Радивоју Стојковићу

FOTO.Lj.P.

Bačkopalanačko Osnovno tužilaštvo je  30. oktobra, podnelo predlog za određivanje pritvora Stojkoviću, zbog osnovane sumnje da je počinio četiri krivična dela neizvršenja sudske odluke iz člana 340, stav 1 Krivičnog zakonika.

Sud je odlučujući o navedenom predlogu  ovog Tužilaštva  za određivanje pritvora osumnjičenom  odbio, budući da se, kako su saopštili iz Osnovnog suda u Novom Sadu,  prema nalaženju suda ista svrha može postići i primenom blaže mere i to mere zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima I. N., R. G., M. V., D. V. i J. T. na minimalnu distancu od 100 metara.

Tom merom, kako su naveli,  po oceni suda može se otkloniti opasnost  uticaja od strane osumnjičenog na navedene svedoke, kao i mere zabrane posećivanja prostorija Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, kojom merom se po oceni suda može otkloniti opasnost od ponavljanja krivičnih dela za koja je osnovano sumnjiv od strane osumnjičenog.

Izrečene mere po navedenom rešenju mogu trajati najduže tri  meseca, odnosno do 30. januara 2027. godine, a na navedeno rešenje stranke imaju pravo žalbe u zakonskom roku krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu.
 

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