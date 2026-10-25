JEZIVO PORODIČNO NASILJE U RAKOVICI: Uhapšen muškarac (42), napao bivšu supurugu, a potom i njene roditelje
PRIPADNICI beogradske policije uhapsili su N. S. (42) zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, nakon što je u subotu u stanu u Rakovici fizički napao bivšu suprugu i njene roditelje.
Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je došao u stan bivše supruge N. S. (38), gde je nakon kraće verbalne rasprave došlo do fizičkog sukoba.
On je, kako se sumnja, ženi zadao više udaraca rukama u predelu glave.
U pokušaju da zaštiti ćerku, umešao se njen otac B. O, ali je osumnjičeni potom nasrnuo i na njega, uhvativši ga rukama za vrat.
Kada je majka napadnute žene, D. O, pokušala da spreči dalje nasilje, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, snažno odgurnuo, usled čega je pala na pod i zadobila povrede.
Povređenoj ženi lekarska pomoć ukazana je u Urgentnom centru, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, biti priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu o ovom slučaju.
(Telegraf)
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