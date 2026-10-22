Hapšenja i istraga

OD SVAĐE GDE ĆE KO DA SPAVA, DO POKUŠAJA UBISTVA: Saslušani osumnjičeni za pokušaj teškog dela u napuštenoj kući

Slađana Matić

22. 10. 2026. u 12:53

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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Bojan M. (45), Nemanja P. (32) i Semir Š. (35), zbog postojanja osnova sumnje da su u noći između 19. i 20. oktobra u jednom napuštenom bioskopu u Beogradu, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju započeli lišenje života oštećenih N. M. i N. J. tako što su im rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu.

ОД СВАЂЕ ГДЕ ЋЕ КО ДА СПАВА, ДО ПОКУШАЈА УБИСТВА: Саслушани осумњичени за покушај тешког дела у напуштеној кући

S. J. M.

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da im odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Postoje osnovi sumnje da su trojica osumnjičenih najpre posvađali sa oštećenima N. M. i N. J. u pogledu izbora mesta gde će ko da spava, nakon čega je to preraslo u fizički sukob. Osumnjičeni su rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu oštećenima, nanevši im teške telesne povrede. Nakon toga su se udaljili iz napuštenog objekta - navodi se u saopštenju VJT.

N.M. je ujutru otišao do bolnice „Sveti Sava“ i potražio pomoć, nakon čega je vozilo Hitne pomoći obojicu oštećenih prevezlo u Klinički centar Srbije.

N. J. su konstatovane teške telesne povrede opasne po život, a N. M. teške telesne povrede.

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