Hapšenja i istraga

AKCIJA MUP-A U NIŠU: U automobilu i stanu nađeno 3.200 paklica cigareta, 240 kg duvana i hiljade evra

Ivana Manić

20. 10. 2026. u 12:30

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su S. N. (32) iz Zvečana i H. J. (37) iz Niša zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

АКЦИЈА МУП-А У НИШУ: У аутомобилу и стану нађено 3.200 паклица цигарета, 240 кг дувана и хиљаде евра

Foto: Ministrastvo unutrašnjih poslova

- Policija je u „folksvagenu“ koji koristi S. N. pronašla 2.750 paklica cigareta bez odgovarajuće dokumentacije, kao i oko 6.000 evra, dok je u pretresu stana i drugih prostorija koje koristi H. J. nađeno 242,5 kilograma rezanog duvana i 450 paklica cigareta bez odgovarajuće dokumentacije - saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Pronađeni duvan i cigarete predati su Poreskoj policiji u Nišu, javlja Policijska uprava u Nišu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

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