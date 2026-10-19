Hapšenja i istraga

ĐACI EVAKUISANI: Dojave o postavljenoj bombi u školama u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

19. 10. 2026. u 11:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Više od 20 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Kraljeva i Vrnjačke Banje dobile su jutros imejl poruke sa nepoznate adrese o postavljenoj bombi.

ЂАЦИ ЕВАКУИСАНИ: Дојаве о постављеној бомби у школама у Краљеву и Врњачкој Бањи

G.Šljivić

- Prethodni put ovakav slučaj imali smo početkom juna. Kako su zaposleni u administraciji škola otvarali elektronsku poštu, tako su i obaveštavali policiju o dojavama i po propisu evakuisale učenike, nastavno i nenastavno osoblje – kaže naš izvor iz krljevačke policije.

Policija obavlja detaljne kontra-diverzione preglede kako bi se utvrdilo da li je bezbedno da se đaci vrate u školske klupe, mada je većina škola već dozvolila svojim učenicima da odu kući.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEVOJČICE KOJE GA NOSE PRATI SREĆA: Najlepše jesenje srpsko ime - simbol ljubavi i postojanosti

DEVOJČICE KOJE GA NOSE PRATI SREĆA: Najlepše jesenje srpsko ime - simbol ljubavi i postojanosti