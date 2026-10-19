ĐACI EVAKUISANI: Dojave o postavljenoj bombi u školama u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji
Više od 20 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Kraljeva i Vrnjačke Banje dobile su jutros imejl poruke sa nepoznate adrese o postavljenoj bombi.
- Prethodni put ovakav slučaj imali smo početkom juna. Kako su zaposleni u administraciji škola otvarali elektronsku poštu, tako su i obaveštavali policiju o dojavama i po propisu evakuisale učenike, nastavno i nenastavno osoblje – kaže naš izvor iz krljevačke policije.
Policija obavlja detaljne kontra-diverzione preglede kako bi se utvrdilo da li je bezbedno da se đaci vrate u školske klupe, mada je većina škola već dozvolila svojim učenicima da odu kući.
Preporučujemo
SEKLI MARIHUANU I ODVAJALI CVETOVE: Presuda za uzgoj kanabisa u hali u Borči
19. 10. 2026. u 15:44
BILI U STANU GDE JE DRŽANA DROGA: Uhapšena dvojica muškaraca u Beogradu
19. 10. 2026. u 14:45
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)