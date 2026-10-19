ĐACI EVAKUISANI: Dojave o postavljenoj bombi u školama u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji

Više od 20 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Kraljeva i Vrnjačke Banje dobile su jutros imejl poruke sa nepoznate adrese o postavljenoj bombi.

G.Šljivić

- Prethodni put ovakav slučaj imali smo početkom juna. Kako su zaposleni u administraciji škola otvarali elektronsku poštu, tako su i obaveštavali policiju o dojavama i po propisu evakuisale učenike, nastavno i nenastavno osoblje – kaže naš izvor iz krljevačke policije.

Policija obavlja detaljne kontra-diverzione preglede kako bi se utvrdilo da li je bezbedno da se đaci vrate u školske klupe, mada je većina škola već dozvolila svojim učenicima da odu kući.