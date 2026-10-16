HTEO SA SAUČESNICIMA DA ZAPALI LOKAL, POLICIJA IH SPREČILA: Saslušan osumnjičeni za pokušaj izazivanja požara, tužilaštvo traži pritvor

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije i policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, Petog odeljenja doneto je rešenje o zadržavanju A.G. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika u vezi člana 34. Krivičnog zakonika.

Foto: S. J. M.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je sa, još dve osobe, sa umišljajem, podstrekao da požarom izazovu opasnost za imovinu većeg obima. To je učinio na taj način što je B.B. i N.S. instruisao da 10.oktobra u Novom Beogradu izazovu požar u jednom ugostiteljskom objektu,koji su oni i pokušali da izazovu, ali su sprečeni u tome od strane policijskih službenika - navode iz Tužilaštva. - Danas je osumnjičeni saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega je javni tužilac zbog postojanja osnovane sumnje da je A.G. izvršio navedeno krivično delo podneo predlog za određivanje pritvora nadležnom osnovnom sudu, jer postoje osobitne okolnosti da će boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na saučesnika i u kratkom vremenskom periodu ponoviti delo.