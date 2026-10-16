Hapšenja i istraga

TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA DEDU (64) KOJI JE POLNO UZNEMIRAVAO UNUKU: Okrivljeni izneo odbranu, slede saslušanja svedoka i brojna veštačenja

Jelisaveta Ljutić

16. 10. 2026. u 18:39

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OSUMNjIČENI D.D. (64) koji je uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao unuku, koja je maloletna, priveden je danas na saslušanje u nadležno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, nakon čega je zatraženo da mu sud odredi pritvor.

ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА ДЕДУ (64) КОЈИ ЈЕ ПОЛНО УЗНЕМИРАВАО УНУКУ: Окривљени изнео одбрану, следе саслушања сведока и бројна вештачења

S. J. M.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje prema D. D. (1962) zbog postojanja sumnje da je 10. oktobra na teritoriji beogradske opštine Palilula u porodičnoj kući polno uznemiravao maloletnu oštećenu osobu.

 D. D. se tereti da je 10. oktobra na teritoriji beogradske opštine Palilula u porodičnoj kući polno uznemiravao maloletnu unuku.

- Okrivljeni je pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu danas saslušan na okolnosti izvršenja krivičnog dela koje mu je stvaljeno na teret  - tvrde iz Tužilaštva. - Nakon što je izneo odbranu, sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora na osnovu člana 211 stav 1 tačka 2 iz Zakonika o krivičnom postrupku, imajući u vidu da prema stavu tužilaštva postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometao postupak uticajem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka ispitati pored maloletne oštećene i druge svedoke, odrediti potrebna veštačenja, pa nakon izvođenja svih dokaza i utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja doneti odluku o daljem postupanju.

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