UHAPŠEN SERIJSKI RAZBOJNIK : "Harao" Novim Beogradom, otimao zlatne lančiće
Pripadnici Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom , rasvetlili su krivična dela razbojništvo i 12 teških krađa izvršenih na naročito opasan i drzak način.
Uhapšen je P. J. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela ostvarivši imovinsku korist veću od 1,2 miliona dinara.
Osumnjičeni je od juna do oktobra 2026. godine, u Novom Beogradu, prilazio oštećenima s leđa i kidao im lančiće s vrata koje je, kako se sumnja, zatim prodavao.
Policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli i oduzeli predmete za koje se sumnja da potiču iz ovih krivičnih dela.
P. J. je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden navedenom tužilaštvu.
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