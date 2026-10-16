"PAO" DILER NA VRAČARU: Spakovao dva kg marihuane u kutije
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su T. M. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli i zaplenili oko dva kilograma marihuane, spakovane u kutiji.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
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