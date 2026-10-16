Hapšenja i istraga

"PAO" DILER NA VRAČARU: Spakovao dva kg marihuane u kutije

Zagorka Knežević Uskoković

16. 10. 2026. u 13:38

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su T. M. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ПАО ДИЛЕР НА ВРАЧАРУ: Спаковао два кг марихуане у кутије

Foto: MUP

Policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli i zaplenili oko dva kilograma marihuane, spakovane u kutiji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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