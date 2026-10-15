Hapšenja i istraga

POLNO UZNEMIRAVAO UNUKU: Uhapšeni D.D. (64) sumnjiči se da je tinejdžerku dodirivao po intimnim delovima i hteo da je ljubi

Jelisaveta Ljutić

15. 10. 2026. u 19:44

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D. D. (64) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

ПОЛНО УЗНЕМИРАВАО УНУКУ: Ухапшени Д.Д. (64) сумњичи се да је тинејџерку додиривао по интимним деловима и хтео да је љуби

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Kako se sumnja, on je u porodičnoj kući na Paliluli iskoristio odsustvo roditelja i polno uznemiravao svoju unuku, inače tinejdžerku.

On je, navodno, unuku dodirivao po intimnim delovima tela i pokušavao da je ljubi u usta.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, D. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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