POLNO UZNEMIRAVAO UNUKU: Uhapšeni D.D. (64) sumnjiči se da je tinejdžerku dodirivao po intimnim delovima i hteo da je ljubi
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D. D. (64) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.
Kako se sumnja, on je u porodičnoj kući na Paliluli iskoristio odsustvo roditelja i polno uznemiravao svoju unuku, inače tinejdžerku.
On je, navodno, unuku dodirivao po intimnim delovima tela i pokušavao da je ljubi u usta.
Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, D. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.
Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
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