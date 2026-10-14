UKRAO APARATE ZA MEDICINSKE TERAPIJE: Krivična prijava Novosađaninu osumnjičenom za dve teške krađe

NOVOSADSKA policija je rasvetlila dve teške krađe i podneće krivičnu prijavu protiv P.P. (45) iz ovog grada.

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Kako se sumnja, on je u januaru, a zatim i oktobru, iz prostorija Klinike za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine, otuđio dva aparata za medicinske terapije, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 700.000 dinara.

Policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, a ukradeni aparati su vraćeni Kliničkom centru Vojvodine.

Krivična prijava protiv osumnjičenog biće podneta nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.