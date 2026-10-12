Hapšenja i istraga

DRŽAO DROGU ZA PRODAJU U VISEĆIM DELOVIMA KUHINJE: Treće OJT traži pritvor za zemunskog dilera

Jelisaveta Ljutić

12. 10. 2026. u 13:24

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PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju M.G.(34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2 Krivičnog zakonika.

ДРЖАО ДРОГУ ЗА ПРОДАЈУ У ВИСЕЋИМ ДЕЛОВИМА КУХИЊЕ: Треће ОЈТ тражи притвор за земунског дилера

Foto: S. J. M.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da 9. oktobra na teritoriji opštine Zemun, neovlašćeno držao u velikoj količini opojnu drogu - kažu iz tužilaštva. - Prilikom pretresa stana u kojem neprijavljeno boravi, u visećim kuhinjskim elementima pronađena je crvenu kesu sa biljna materija zelene boje, ukupne neto mase 424,12 grama, za koju je veštačenjem utvrđeno da je reč o kanabisu. Pronašli su mu i elektronsku vagicu za precizno merenje sa tragovima na kojoj je detektovano prisustvo supstance tetrahidrokanabinol „THC“, koja se nalazila na donjoj polici kuhinjskih elemenata i koji predmeti su mu uz potvrdu oduzeti od strane policijskih službenika PS Zemun.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu o sprovođenju istrage prema M.G. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2 Krivičnog zakonika, nakon čega je isti saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem Trećeg OJT:

- Imajući u vidu da je osumnjičeni više puta osuđivan za istovrsna krivična dela tj. postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju da boravkom na slobodi može ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je osnovnom sudu u podnelo predlog za određivanje pritvora.

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