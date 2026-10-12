DRŽAO DROGU ZA PRODAJU U VISEĆIM DELOVIMA KUHINJE: Treće OJT traži pritvor za zemunskog dilera

- Osumnjičenom se stavlja na teret da 9. oktobra na teritoriji opštine Zemun, neovlašćeno držao u velikoj količini opojnu drogu - kažu iz tužilaštva. - Prilikom pretresa stana u kojem neprijavljeno boravi, u visećim kuhinjskim elementima pronađena je crvenu kesu sa biljna materija zelene boje, ukupne neto mase 424,12 grama, za koju je veštačenjem utvrđeno da je reč o kanabisu. Pronašli su mu i elektronsku vagicu za precizno merenje sa tragovima na kojoj je detektovano prisustvo supstance tetrahidrokanabinol „THC“, koja se nalazila na donjoj polici kuhinjskih elemenata i koji predmeti su mu uz potvrdu oduzeti od strane policijskih službenika PS Zemun.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu o sprovođenju istrage prema M.G. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2 Krivičnog zakonika, nakon čega je isti saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem Trećeg OJT:

- Imajući u vidu da je osumnjičeni više puta osuđivan za istovrsna krivična dela tj. postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju da boravkom na slobodi može ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je osnovnom sudu u podnelo predlog za određivanje pritvora.