Hapšenja i istraga

ZLATO SAKRILA U VEŠ: Sprečeno krijumčarenje na Gradini

Nataša Bijelić

12. 10. 2026. u 12:31

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NA graničnom prelazu Gradina, carinski službenici su u saradnji sa policijom sprečili krijumčarenje investicionog zlata i zlatnog nakita vrednog više od 33.000 evra.

ЗЛАТО САКРИЛА У ВЕШ: Спречено кријумчарење на Градини

Uprava Carina

Neprijavljeno zlato: 44 zlatne pločice investicionog zlata različite gramaže, četiri zlatnika ''Franc Jozef'' i 15 komada različitog zlatnog nakita pronađeno je prilikom ličnog pretresa u vešu i ličnoj trobici jedne putnice.

Sve krijumčarene dragocenosti su privremeno zadržane do okončanja sudskog postupka.   

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