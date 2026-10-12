ZATVORIO I TUKAO ŽENU: Leskovčaninu se na teret stavljaju dva krivična dela

Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su M.S(48) iz ovog grada koji se sumnjiči da je tukao ženu koju je desetak dana, protiv njene volje, držao zatvorenu u porodičnoj kući.

I.Mitić

On je uhapšen zbog osnova sumnje da je izvršio krivično dela protivpravno lišenje slobode i nasilje u porodici.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanj do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.