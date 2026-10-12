Hapšenja i istraga

ZATVORIO I TUKAO ŽENU: Leskovčaninu se na teret stavljaju dva krivična dela

Игор Митић
Igor Mitić

12. 10. 2026. u 11:54

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Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su M.S(48) iz ovog grada koji se sumnjiči da je tukao ženu koju je desetak dana, protiv njene volje, držao zatvorenu u porodičnoj kući.

ЗАТВОРИО И ТУКАО ЖЕНУ: Лесковчанину се на терет стављају два кривична дела

I.Mitić

On je uhapšen zbog osnova sumnje da je izvršio krivično dela protivpravno lišenje slobode i nasilje u porodici.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanj do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.

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