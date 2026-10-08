PUNI STANOVI DROGE: Saslušan uhapšeni na Čukarici
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Mateja S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je na dve lokacije na Čukarici neovlašćeno, radi prodaje držao više od 8 kilograma različitih vrsta opojnih droga i jer je neovlašćeno držao vatreno oružje, njegove delove i veću količinu municije.
Osumnjičeni se branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.
- Postoje osnove sumnje da je Mateja S. u stanovima na dve lokacije neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 4.743,79 grama kanabisa, 984,77 grama heroina, 501,30 grama heroina u smeši sa kofeinom, 32,53 grama kokaina, 974,75 grama amfetamina, 323,18 grama heroin u smeši sa paracetamolom i kofeinom i 1.390,20 grama osušenih delova biljke kanabis. Takođe je neovlašćeno držao pištolj „crvena zastava“ model M57 uklonjenog fabričkog broja, sa pripadajućim okvirom i rezervnim okvirom bez serijskog broja, jedan „pištolj olovka“, kao i 100 komada metaka - navode u tužilaštvu.
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