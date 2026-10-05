BACIO BOMBU U DVORIŠTE KUĆE U OBRENOVCU: Osumnjičeni izneo odbranu, tužilaštvo traži pritvor

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan R. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je 6. septembra ove godine u Obrenovcu neovlašćeno nosio, aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće M. D. Ta bomba je eksplodirala, pa je eksplozijom izazvao opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima.

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Osumnjičeni je na saslušanju izneo odbranu, nakon čega je tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je 6. septembra oko 3:50 časova Jovan R. poneo bombu, pa se automobilom dovezao do neposredne blizine porodične kuće oštećenog, nakon čega je izašao iz auta, a potom se u njega vratio kako bi se sklonio od vozila, koje je u tom momentu prolazilo pored njega, sve vreme noseći u ruci ručnu bombu. Nakon pola minuta ponovo je izašao iz auta, otišao do kuće oštećenog i u 3:52 časa u dvorište bacio aktiviranu ručnu bombu, koja je eksplodirala, dok se u kući nalazio oštećeni M. D. - navode iz VJT.

Kako kažu osumnjičeni je eksplozijom izazvao opasnost za život i telo ljudi, oštećenog M. D. i građana koji žive u okolnim kućama, a imajući u vidu ubitačno i ranjavajuće dejstvo pomenute ručne bombe, čije držanje nije dozvoljeno građanima i koja spada u kategoriju A oružja i ima sve osobenosti minsko-eksplozivnog sredstva.