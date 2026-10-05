DONEO MU DROGU, PA GA MAČETOM UBO U GRUDI: podignuta optužnica za ubistvo u Obrenovcu
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra D. (24) zbog postojanja opravdane sumnje da je 13. maja ove godine u Obrenovcu ubio M. G. na pragu njegove porodične kuće, zadajući mu mačetom ubod u grudi.
Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da mu produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoji opravdana sumnja da je Aleksandar D. 13. maja oko 23 časa ušao u dvorište porodične kuće oštećenog M. G. u nameri da mu proda drogu, koju je poneo sa sobom, pa su se posvađali u prisustvu maloletnog deteta. Nakon toga je okrivljeni izvukao mačetu koju je nosio okačenu o leđa, zbog čega je T. J, koja je u međuvremenu ušla u dvorište, istrčala i pozvala L. S, V. M. i K. S, koji su se nalazili u parku ispred kuće da dođu i pokušaju da smire situaciju. Držeći mačetu u ruci, Aleksandar D. je nakon njihovog dolaska krenuo da se udaljava iz dvorišta, ali je M.G. na njega bacio baštensku stolicu, koja ga je promašila. Aleksandar D. se okrenuo, prišao oštećenom, koji se nalazio ispred praga ulaza u kuću i oštricom mačete zadao mu ubod u predelu grudi. Naneo mu je tešku telesnu povredu opasnu po život, od koje je M. G. preminuo u 23:40 časova - navedeno je u saopštenju VJT.
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