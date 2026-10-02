PUŠTEN NA SLOBODU VOZAČ KOJI JE POKOSIO OSNOVCE: Porodice povređene dece i meštani Vinče u šoku

POLICIJA je brzom i efikasnom akcijom ubrzo identifikovala i pronašla dvadesetrogodišnjeg J. B. koji je sinoć na raskrsnici Smederevskog puta i Ulice profesora Vasića u Vinči automobilom uleteo u grupu osnovaca i oborio troje dece.

Foto: Printscreen

Međutim, u celom slučaju došlo je do neočekivanog preokreta koji je dodatno uznemirio porodice povređene dece i meštane Vinče.

Vozač pušten na slobodu

Naime, vozaču J. B. (23) nije određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, već je nakon davanja izjave pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Ova informacija izazvala je ogorčenje među stanovnicima ovog beogradskog naselja.

"Deca su prelazila na čisto zeleno!"

Prema rečima svedoka koji su se u trenutku nesreće zatekli u blizini raskrsnice, signalizacija je funkcionisala besprekorno, a mališani nisu napravili nijedan pogrešan korak.

- Semafor je najnormalnije radio! Deca su stajala i uredno čekala na trotoaru. Tek kada se za pešake upalilo zeleno svetlo, krenula su da prelaze ulicu. U tom momentu niotkuda je projurio crni 'golf' i bukvalno ih zbrisao na pešačkom! Prošao je kroz čisto crveno svetlo, bez trunke namere da uspori - priča za Telegraf.rs jedan od očevidaca koji živi u neposrednoj blizini.

Nakon što je oborio troje dece, vozač se kratko zaustavio, sačekao da se usplahirani dečaci pridignu sa asfalta, a potom je dodao gas i pobegao ka Smederevskom putu.

Jedno dete u bolnici

Jedno dete je nakon udesa kolima Hitne pomoći prevezeno u bolnicu gde su mu, srećom, konstatovane lake telesne povrede, ali žitelji Vinče upozoravaju da je samo puka sreća sprečila da se sinoć dogodi nezapamćena tragedija.

Standardna procedura nalaže da Drugo osnovno javno tužilaštvo nastavlja rad na prikupljanju svih dokaza i snimaka sa sigurnosnih kamera kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

(Telegraf)