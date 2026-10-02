OGLASILO SE TREĆE OJT U BEOGRADU POVODOM SLUČAJA " ŠAPIĆ": Nedopustivi pritisci i prozivke na rad tužioca u ovom predmetu

- U konkretnom predmetu postupanje Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od samog početka, zasnovano je na informacijama, dokumentaciji i dokazima koji su tužilaštvu bili dostupni u datom trenutku, uz kontinuirano pribavljanje medicinske dokumentacije i druge relevantne dokumentacije i preduzimanja radnji potrebnih radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja - kaže se u saopštenju. - Javno prozivanje postupajućeg tužioca imenom i prezimenom, uz unapred iznet zaključak da ,,štiti“ određeno lice ne predstavlja zahtev za instutucionalnu odgovornost već personalizovanje konkretnog krivičnog postupka i stvaranje pritiska na nosioca javnotužilačke funkcije da odluku donese u skladu sa očekivanjima određenih političkih i društvenih aktera, a ne na osnovu zakona i raspoloživih dokaza. Posebno je neprihvatljivo da se pre pribavljanja i ocenjivanja relevantnih dokaza u javnosti unapred donose zaključci o zakonitosti postupanja konkretnog javnog tužioca pripisujući mu nameru i pritiske da zaštiti bilo koga učesnika u postupku.