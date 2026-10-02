OGLASILO SE TREĆE OJT U BEOGRADU POVODOM SLUČAJA " ŠAPIĆ": Nedopustivi pritisci i prozivke na rad tužioca u ovom predmetu

POVODOM najnovijih objava Pokreta ,,Kreni-promeni“, u kojima se postupajući javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Mirko Despotović, lično označava kao ,,tužilac koji štiti Aleksandra Šapića“, sa objavljivanjem njegove privatne fotografije, tužilaštvo ukazuje da ovaj način javnog targetiranja nosioca javnotužilačke funkcije predstavlja nedopustiv pritisak na njegovo postupanje i odlučivanje u konkretnom predmetu.
Postavljanje pitanja državnim organima, kritika njihovog rada i interesovanje javnostiza postupanje javnog tužilaštva legitimni su u demokratskom društvu.Međutim postoji jasna razlika između traženja informacija o radu državnih organa i javnog imputiranja postupajućem tužiocu da ,,štiti“ određeno lice, da postupa pod političkim ili bilo čijim pritiskom ili da učestvuje u opstrukciji postupka, bez činjenice i dokaza kojim bi se takve tvrdnje potkrepile.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu posebno naglašava da se odluke ne donose prema političkoj pripadnosti, javnoj funkciji ili društvenom položaju bilo kog učesnika u postupku niti pod uticajem političkih izjava, medijskih objava ili očekivanja pojedinih interesnih grupa, već na osnovu činjenica i raspoloživih dokaza u trenutku donošenja konkretne odluke, u skladu sa zakonom.
- U konkretnom predmetu postupanje Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od samog početka, zasnovano je na informacijama, dokumentaciji i dokazima koji su tužilaštvu bili dostupni u datom trenutku, uz kontinuirano pribavljanje medicinske dokumentacije i druge relevantne dokumentacije i preduzimanja radnji potrebnih radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja - kaže se u saopštenju. - Javno prozivanje postupajućeg tužioca imenom i prezimenom, uz unapred iznet zaključak da ,,štiti“ određeno lice ne predstavlja zahtev za instutucionalnu odgovornost već personalizovanje konkretnog krivičnog postupka i stvaranje pritiska na nosioca javnotužilačke funkcije da odluku donese u skladu sa očekivanjima određenih političkih i društvenih aktera, a ne na osnovu zakona i raspoloživih dokaza. Posebno je neprihvatljivo da se pre pribavljanja i ocenjivanja relevantnih dokaza u javnosti unapred donose zaključci o zakonitosti postupanja konkretnog javnog tužioca pripisujući mu nameru i pritiske da zaštiti bilo koga učesnika u postupku.
Navođenjem predmeta koji se ne nalaze u postupanju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osim jednog predmeta iz nadležnosti ovog tužilaštva, očigledno se nastoji proizvesti politizacija rada Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Treće osnovno javno tužilaštvo podseća da je javno tužilaštvo samostalno u vršenju svojih nadležnosti i da niko izvan javnog tužilaštva nema pravo da utiče na postupanje i odlučivanje u pojedinom predmetu. Sloboda javne reči i pravo na kritiku rada državnog organa ne mogu predstavljati osnov za vršenje pritiska za nosioca javnotužilačke funkcije niti za njegovo javno targetiranje zbog odluke koja nije u skladu sa očekivanjima pojedinaca iz političkog i javnog života.
Treće osnovno javno tužilaštvo neće dozvoliti da politička kvalifikacija, medijska kampanja, javno targetiranje ili bilo koji drugi oblik pritiska utiču na profesionalno i samostalno postupanje javnih tužilaca ovog javnog tužilatva.
Svako postupanje u ovom kao i u svakom drugom predmetu uvek će biti zasnovano isključivo na zakonu činjenicama i relevantnim dokazima bez obzira na identitet, funkciju ili političku pripadnost bilo kog učesnika u postupku.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će, u meri koje dozvoljavaju interesi postupka i zakonska ograničenja, nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o svim relevantim činjenicama.
Imajući u vidu na koji način je postupajući javni tužilac javno označen i izložen pritisku u vezi sa postupanjm u konkretnom predmetu Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će o navedenom obavestiti Visoki savet tužilaštva radi razmatranja postojanja neprimerenog uticaja na rad nosioca javnotužilačke funkcije i preduzimanja mera iz njegove nadležnosti
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