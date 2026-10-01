EVO ZBOG ČEGA JE U SRBIJI RASPISANA POTERNICA ZA BLAGOJEVIM UHAPŠENIM U GRČKOJ: Sumnja se da je sa saradnicima opljačkao šest miliona dinara

ANDREJ Blagojev (23), koji je uhapšen u Solunu u Srbiji je tražen zbog pljačke šest miliona dinara u Beogradu prošle godine. Viši sud u Beogradu je protiv njega pre nekoliko meseci zbog ovog krivičnog dela raspisao međunarodnu poternicu.

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Više tužilaštvo u Beogradu je protiv Blagojeva i Luke Pavlovića (20) u februaru ove godine podiglo optužnicu za pljačku čoveka ispred menjačnice u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Prema optužnici u tome je učestvovao još jedan za sada neidentifikovani mladić, a kako se sumnja pomagao im je Vid Petrović (24), koji ih je dovezao i odvezao sa mesta razbojništva. Kako se navodi u optužnici oni su 16. jula 2025. godine oko 22 časa presreli B. B. ispred menjačnice i uz ozbiljne pretnje mu oteli šest miliona dinara.

Pavloviću i Petroviću je počelo suđenje u Višem sudu, a ako Grčka izruči Blagojeva i on će im biti pridružen u sudnici.

Prema navodima iz tužilaštva, sumnja se da je Luka Pavlović preko društvene mreže "Telegram", lažno se predstavivši kao Marko, dogovorio sa B. B. da se nađu ispred menjačnice radi realizacije kupoprodaje kripto valute "USDT" po ceni od 55.000 - 60.000 evra. Nakon toga je, kako se sumnja, Vid Petrović ostale dovezao svojom automobilom na dogovoreno mesto.

- B. B. je došao sa devojkom, ponevši sa sobom crnu sportsku torbu u kojoj se nalazilo 6.000.000 dinara. Kada je krenuo ka ulaznim vratima, kako bi ušao u menjačnicu i izbrojao novac, video je Pavlovića, koji je stajao ispred, pozdravio se sa njim, a zatim pokušao da otvori vrata menjačnice, ali bezuspešno, jer je radnica koja je bila unutra već zaključala ulazna vrata. Nekoliko sekundi nakon što je ona pokušavala da otključa ulazna vrata, Pavlović je rukama dao znak Andreju Blagojevu i nepoznatom mladiću da krenu ka oštećenom. Tada je taj nepoznati mladić uhvatio za ruku B. B. i gurao ga ka vratima menjačnice, dok je Blagojev pokušavao da mu otme torbu iz ruku. Nepoznati je iz džepa jakne izvadio nož preteći oštećenom: "Pusti torbu, izbošću te" - navodi se u optužnici.

Dalje se kaže da je za to vreme devojka panično vikala da vidi nož i dozivala je policiju, a zatim se instinktivno isprečila i zaštitnički svojim telom stala između napadača i svog emotivnog partnera, kako bi ga zaštititila.

- Nakon toga je Luka Pavlović udario B. B. u glavu, a Blagojev je uspeo da mu otrgne torbu sa novcem. Pobegli su niz ulicu, gde ih je nekih tridesetak metara od menjačnice sve to vreme u automobilu čekao Vid Petrović - navedeno je u optužnici.