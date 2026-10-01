LESKOVČANIN OSUMNJIČEN ZA POLNO UZNEMIRAVANJE: Kasne noćne sate koristio za napade na dve žene

OSNOVNI sud u Leskovcu odredio je tridesetodnevni pritvor S.S. iz Gornjeg Guberevca, sela u okolini ovog grada, koji se tereti za dva krivična dela polno uznemiravanje.

I.Mitić

Njemu je određen pritvor zbog osnovane sumnje da je 13. septembra ove godine, oko 3.10 časova, u Ulici Ilije Strele, polno uznemiravao M.M. iz Leskovca. On je oštećenu pratio do zgrade u kojoj stanuje, potom je, za njom, ušao u zgradu i lift stambene zgrade, gde je pokušao da je zagrli i da je poljubi. Kada je lift stao napadnuta je uspela da izađe iz njega i počela da trči hodnikom, ali ju je osumnjičeni sustigao i obgrlio rukom oko leđa. Levom rukom je uhvatio za grudi, a desnom za polni organ. Dok je dozivala pomoć, kako bi je čuli roditelji, on je nastavio da je ljubi po vratu. Žrtva je uspela da se izvuče iz njegovih ruku i potrči ka stanu gde je našla utočište od napadača, pošto je vrata otvorio njen otac, kome je ispričala ceo događaj.

Osnovano se sumnja da je ovaj Leskovčanin ponovio krivično delo za koje se tereti kada je u Ulici Cara Lazara, 27. septembra ove godine, oko tri sata posle ponoći, polno uznemiravao M.L. iz Leskovca, na parkig prostoru zgrade u kojoj stanuje. On joj je, kako se sumnja, trčeći prišao i uhvatio za zadnjicu. Dok je otključavala vrata zgrade prišao joj je iza leđa, a ona je pokušala da ga odgurne. Napadač je potom uhvatio za polni organ, a nakon što ga je oštećena ponovo odgurnula od sebe obratio joj se rečima: „Lepotice, zašto bežiš?“. Pošto ga je pitala da li je normalan i zatražila da se skloni od nje, osumnjičeni joj je kazao da se ne ljuti i krenuo da se udaljava.

U jednom trenutku se okrenuo, a oštećena je krenula ka njemu, kako bi ga bolje videla, pitajući ga: „Ko si ti? Daj mi ime i prezime.“, ali joj je on rekao: „Dobro, šta se ljutiš, lepa si mi, slatka si mi, kakve veze ima“. Napadnuta žena je telefonom pozvala druga, koji je bio u blizini, pa je nastavila da juri osumnjičenog. On je protrčao pored njenog društva, koje je krenulo za njim, ali je osumnjičeni uspeo da pobegne, navedeno je u saopštenju suda.

Pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti da će ometati postupak uticanjem na nesaslušane svedoke, kao i zbog toga što postoje okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivična dela.