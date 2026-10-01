SPREČENO KRIJUMČARENJE AKCIZNIH PROIZVODA: Zaplenjeno 8.600 cigareta i 116 kilograma rezanog duvana

CARINSKI službenici su u saradnji sa policijom tokom prethodna dva dana otkrili i sprečili dva pokušaja krijumčarenja akciznih proizvoda i to: 8.600 cigareta i 116 kg rezanog duvana.

Uprava carine

Kako je saopšteno iz Uprave carina, na graničnom prelazu Preševo je 29. septembra otkriveno da prikolica jednog kombija ima dupli pod, odnosno da se ispod dasaka kojim je on bio pregrađen, krije bunker specijalno napravljen za potrebe krijumčarenja. U pomenutoj šupljini, carinici su otkrili 8.600 cigareta raznih robnih marki sa akciznim markicama Severne Makedonije.

Dan ranije, službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su tokom dubinske kontrole u okolini Jagodine u prtljažniku jednog putničkog vozila otkrili 116 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije. Kako je vrednost pronađene robe prelazila trećinu vrednosti vozila i ono je privremeno zadržano.

Sva neprijavljena akcizna roba je privremeno zadržana do okončanja postupaka pred nadležnim sudovima.