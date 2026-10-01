Hapšenja i istraga

SPREČENO KRIJUMČARENJE AKCIZNIH PROIZVODA: Zaplenjeno 8.600 cigareta i 116 kilograma rezanog duvana

Nataša Bijelić

01. 10. 2026. u 16:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CARINSKI službenici su u saradnji sa policijom tokom prethodna dva dana otkrili i sprečili dva pokušaja krijumčarenja akciznih proizvoda i to: 8.600 cigareta i 116 kg rezanog duvana.

СПРЕЧЕНО КРИЈУМЧАРЕЊЕ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА: Заплењено 8.600 цигарета и 116 килограма резаног дувана

Uprava carine

Kako je saopšteno iz Uprave carina, na graničnom prelazu Preševo je 29. septembra  otkriveno da prikolica jednog kombija ima dupli pod, odnosno da se ispod dasaka kojim je on bio pregrađen, krije bunker specijalno napravljen za potrebe krijumčarenja. U pomenutoj šupljini, carinici su otkrili 8.600 cigareta raznih robnih marki sa akciznim markicama Severne Makedonije.

Dan ranije,  službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su tokom dubinske kontrole u okolini Jagodine u prtljažniku jednog putničkog vozila otkrili 116 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije. Kako je vrednost pronađene robe prelazila trećinu vrednosti vozila i ono je privremeno zadržano.

Sva neprijavljena akcizna roba je privremeno zadržana do okončanja postupaka pred nadležnim sudovima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"