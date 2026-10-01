OPTUŽNICA ZA UBISTVO NA KANAREVOM BRDU: Gledali se u autobusu, pa ga više puta ubo nožem na stanici

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Mihajla V. (19) zbog postojanja opravdane sumnje da je 5. maja 2026 godine na Janarevom brdu na podmukao način ubio Nemanju F.

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Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju on se tereti za teško ubistvo. Tužilaštvo je predložilo sudu da mu produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo V. 5. maja oko 17 časova po izlasku Nemanje F. iz autobusa broj 59 na autobuskoj stanici "Kanarevo brdo" na srednjim vratima, istrčao iz istog autobusa sa prednjih vrata, pa je iznenada i bez ikakvog povoda i razloga, ispod majice izvukao nož i potrčao za oštećenim, koga nije ni poznavao, već je samo sa njim razmeno poglede u autobusu. Pošto je Nemanja video da okrivljeni trči ka nemu sa nožem u ruci, počeo je da beži zajedno sa dvojicom svedoka, koji su trčali ispred njega. Kada je Mihajlo V. sustigao Nemanju nožem mu je s leđa naneo ubodinu u predelu levog pojasnog predela, nakon čega je oštećeni pao na trotoar i dok se nalazio u ležećem položaju sa rukama ispred lica i savijenim nogama u kolenima radi odbrane, okrivljeni mu je nožem naneo ubodinu na zadnjoj strani desne natkolenice i dve sekotine na prednjoj strani desne nakolenice - navode iz VJT.

Kako kažu okrivljeni se, ostavivši izbodenog mladića da leži na trotoaru, vratio u autobus iz kojeg je izašao i njime se udaljio sa lica mesta.

Oštećeni Nemanja F. je tada zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, pa je usled iskrvarenja iz presečenih krvnih sudova preminuo u 18:06 časova u Urgentnom centru.

