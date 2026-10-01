Hapšenja i istraga

FIZIČKI NAPAO PEDESETDVOGODIŠNJU ŽENU: Uhapšen O.N. (20) iz Zrenjanina osumnjičen za nasilničko ponašanje na javnom skupu u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

01. 10. 2026. u 13:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su O. N. (20) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

ФИЗИЧКИ НАПАО ПЕДЕСЕТДВОГОДИШЊУ ЖЕНУ: Ухапшен О.Н. (20) из Зрењанина осумњичен за насилничко понашање на јавном скупу у Новом Саду

Foto: Profimedia/Ilustracija

Sumnja se da je, u utorak, na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Jevrejske ulice u Novom Sadu, tokom neprijavljenog javnog okupljanja, on fizički napao pedesetdvogodišnju ženu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI: Đanijeva žena u teškom stanju

"DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI": Đanijeva žena u teškom stanju