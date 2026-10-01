FIZIČKI NAPAO PEDESETDVOGODIŠNJU ŽENU: Uhapšen O.N. (20) iz Zrenjanina osumnjičen za nasilničko ponašanje na javnom skupu u Novom Sadu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su O. N. (20) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

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Sumnja se da je, u utorak, na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Jevrejske ulice u Novom Sadu, tokom neprijavljenog javnog okupljanja, on fizički napao pedesetdvogodišnju ženu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.