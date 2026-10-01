DAVIO PARTNERKU, PA JOJ NOŽEM RASEKAO VRAT: Uhapšen muškarac u Nišu zbog pokušaja ubistva
NIŠLIJA B. Đ. (41) uhapšen je zbog sumnje da je u stanu, nakon svađe, rukama davio emotivnu partnerku T. Đ. (27), a potom joj nožem naneo posekotinu na vratu. Određeno mu je zadržavanje.
Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo je zadržavanje B. Đ. (1985) iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Kako se sumnja, sve se dogodilo u stanu u Nišu, u kojem je osumnjičeni živeo sa emotivnom partnerkom T. Đ. (27). On je nakon svađe partnerku rukama stezao za vrat, a potom ju je napao nožem i naneo joj posekotinu dugu oko pet centimetara u predelu vrata.
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika.
(Blic)
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