Hapšenja i istraga

BUDŽET NOVOG SADA I POKRAJINE OŠTEĆENI ZA 2,4 MILIONA: Uhapšena osumnjičena za zloupotrebu

Ljiljana Preradović

28. 09. 2026. u 09:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom sadu, uhapšena je M.G. osumnjičena za zloupotrebu položaja odgovornog lica iz člana 277 Krivičnog zakonika.

БУЏЕТ НОВОГ САДА И ПОКРАЈИНЕ ОШТЕЋЕНИ ЗА 2,4 МИЛИОНА: Ухапшена осумњичена за злоупотребу

FOTO.Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva,  utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Ljubav punim plućima"  u periodu od 2020. do 2025. godine, čiji zastupnik je osumnjičena M.G., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju osam  projekta u ukupnom iznosu od 2.400.000  dinara. - Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičena je davaocima sredstava podnosila lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivala aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i drugo) - navodi se u saopštenju VJT. -  Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.400.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenoj M.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - Odrastao sam uz nju

OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - "Odrastao sam uz nju"