BUDŽET NOVOG SADA I POKRAJINE OŠTEĆENI ZA 2,4 MILIONA: Uhapšena osumnjičena za zloupotrebu
NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom sadu, uhapšena je M.G. osumnjičena za zloupotrebu položaja odgovornog lica iz člana 277 Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Ljubav punim plućima" u periodu od 2020. do 2025. godine, čiji zastupnik je osumnjičena M.G., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju osam projekta u ukupnom iznosu od 2.400.000 dinara. - Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičena je davaocima sredstava podnosila lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivala aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i drugo) - navodi se u saopštenju VJT. - Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.400.000 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenoj M.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
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