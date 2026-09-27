Hapšenja i istraga

TRI SAOBRAĆAJKE TOKOM NOĆI U PRESTONICI: Ima povređenih, ali srećom, niko nije životno ugrožen

Jelisaveta Ljutić

27. 09. 2026. u 13:57

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U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

ТРИ САОБРАЋАЈКЕ ТОКОМ НОЋИ У ПРЕСТОНИЦИ: Има повређених, али срећом, нико није животно угрожен

Unsplash

U Južnom bulevaru je u 21,54 sati muškarac (50) lakše povređen u padu sa motora.

Samo 20 minuta posle ponoći je u saobraćajnoj nezgodi na Zrenjaninskom putu lakše povređena žena (41), i u 1,04 sati u Makedonskoj ulici je lakše povređen mladić (25).

Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezle u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom noći 105 intervencija, od kojih je 35 bilo na javnom mestu, u najvećoj meri zbog tuča i alkoholisanih osoba

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