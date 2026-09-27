TRI SAOBRAĆAJKE TOKOM NOĆI U PRESTONICI: Ima povređenih, ali srećom, niko nije životno ugrožen
U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.
U Južnom bulevaru je u 21,54 sati muškarac (50) lakše povređen u padu sa motora.
Samo 20 minuta posle ponoći je u saobraćajnoj nezgodi na Zrenjaninskom putu lakše povređena žena (41), i u 1,04 sati u Makedonskoj ulici je lakše povređen mladić (25).
Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezle u Urgentni centar.
Hitna pomoć imala je tokom noći 105 intervencija, od kojih je 35 bilo na javnom mestu, u najvećoj meri zbog tuča i alkoholisanih osoba
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