SAOBRAĆAJKA KOD GROBLJA ORLOVAČA: Jedna osoba zadobila povrede, saobraćaj usporen
NA obilaznica oko Beograda, između tunela Lipak i Železnik, u smeru ka Novom Sadu, došlo je do saobraćajne nezgode danas oko 11.30 časova.
Jedna osoba je zadobila lakše telesne povrede kada se putničko vozilo od siline udarca prevrnulo na krov.
"Putevi Srbije" su obavestili javnost da se saobraćaj odvija preticajnom trakom.
Prema nezvaničnim saznanjima, do sudara je došlo kod Orlovače kada se jedno vozilo prevrnulo na krov.
Povodom ove nezgode oglasili su se "Putevi Srbije" koji su upozorili da se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom:
- Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja - navodi se u saopštenju.
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