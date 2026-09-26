KRAO ZLATNI NAKIT: Uhapšen lopov koji je pljačkao u Novom Beogradu i na Savskom vencu
BEOGRADSKA policija uhapsila je danas A. M. (40) zbog sumnje da je izvršio tri krađe vrednog zlatnog nakita na Novom Beogradu i Savskom vencu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd i Policijske stanice Savski venac, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu.
Uhapšenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela razbojništvo u pokušaju i tri krivična dela teška krađa na naročito opasan ili drzak način.
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedena krivična dela.
Kako se sumnja, on je 18. septembra ove godine, zapretivši radnici jednog kioska u Novom Beogradu, pokušao da otvori fioku sa novcem, nakon čega je pobegao, dok je samo dan kasnije, 19. septembra, u jednom tržnom centru na Novom Beogradu, iskoristivši trenutak nepažnje radnice u zlatari, ukrao skupoceni prsten, a 21. septembra u drugom tržnom centru na teritoriji ove opštine na sličan način ukrao zlatni nakit i pobegao.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Što se tiče krađe na teritoriji Savskog venca, navodi se da je u jednom tržnom centru na teritoriji te gradske opštine, iskoristivši nepažnju zaposlenih, iz zlatare ukrao tri zlatne ogrlice.
On je, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na naročito opasan ili drzak način, po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, saslušan u redovnom postupku.
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